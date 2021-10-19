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За все "косяки" детей в Китае будут наказывать родителей

Мир

Парламент Китая рассмотрит закон о наказании родителей, если их дети "проявляют очень плохое поведение" или совершают преступления.

За все "косяки" детей в Китае будут наказывать родителей

"Есть много причин, по которым подростки ведут себя непозволительно плохо. Основная из них — отсутствие адекватного воспитания в семье", — сказал Занг Тивей, представитель Комиссии по законодательным вопросам при Всекитайском собрании народных представителей (НПС).

По его словам, именно старшие члены семьи обязаны быть примером и учить детей "соблюдать социальные нормы и законы, быть ответственными за свои слова и поступки, уважать пожилых и заботиться о младших, быть социально ответственными. Если ребёнок чего — то из перечисленного не умеет или не выполняет — виноваты только родители.

Проект нового закона, кроме ответственности за поведение детей, обяжет их "выделить в своем графике время для отдыха, игр и физических упражнений вместе со своими детьми".

К слову, этот законопроект после принятия станет частью серии диктатов, касающихся подрастающего поколения, выпущенных Китаем с прошлого года.

Ранее Администрация киберпространства Китая (CAC) запустила кампанию, направленную на "исправление” интернет-среды для несовершеннолетних, чтобы "не допустить пристрастия молодежи к онлайн-играм, которые в стране считаются формой "духовного опиума", и "слепого поклонения интернет-знаменитостям":

министерство образования ограничило игровые часы для несовершеннолетних, разрешив им играть в онлайн-игры в течение одного часа только в пятницу, субботу и воскресенье.

А в июле этого года Китай запретил коммерческое обучение по основным школьным предметам в попытке снизить расходы на проживание семьи и якобы повысить рождаемость в стране.

Новшество было встречено неоднозначно: родители пытались понять, как новые правила повлияют на их детей в высококонкурентной системе образования Китая.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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