Психиатр: трудным подросткам надо вовремя отключать гаджеты

Как можно предотвратить случаи, подобные произошедшему в Перми, что поможет в работе с трудными подростками и почему с детьми должен активнее работать психиатр, рассказал Pravda.Ru психиатр, писатель Сергей Нурисламов.

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— Сергей, больше 40 пострадавших в Перми, и это уже не первый случай. И в связи с этим общественный деятель Екатерина Мизулина, младшая дочка Елены Мизулиной, заявила: "Если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа, пропаганду наркотиков, насилия, проституции через так называемых лидеров общественного мнения, всяких моргенштернов и им подобных, то такая ситуация будет повторяться". Это действительно влияет?

— Здесь много вопросов, которые связаны с рядом трудностей в России. Первый вопрос: я считаю, наркологию нельзя выделять из недр психиатрии. Наркологи и токсикологи занимаются психиатрическими проблемами зависимости, они должны быть психиатрами. Мы обязаны вернуть наркологов внутрь психиатрии, и тогда мы бы таких подростков рассматривали не только как зависимых от стимуляторов и психоделиков, но как психиатрических больных. Употребление многих психоактивных веществ заканчивается психиатрической патологией.

В российской действительности начали разделять педагогов и психологов: психолог поговорит с родителями, студентом, школьником, а педагог занимается сдачей ЕГЭ, ОГЭ, его интересует только интеллектуальная часть. Ребята, нельзя разделять.

Педагогика в России — это макаренковская школа: мы работаем и с душой, и с интеллектом, мы реабилитируем ребёнка, если у него есть проблемы, встраиваем его в коллектив. Педагоги это прекратили делать.

Занимается ли система участковых милиционеров анализом социально неблагополучных семей, нужно ли там спасать детей или не нужно? Чем занимаются социальные службы, службы опеки? Везде ли нужны психологи, или нам нужно научить:

участковых милиционеров,

педагогов,

социальщиков

заниматься психологическим портретом людей, с которыми они связаны? Тогда таких вещей будет гораздо меньше. То есть дети будут попадать быстро под пристальный надзор психолога и психиатра. Кстати, психологические службы плохо взаимодействуют с психиатрическими службами. Нам нужно убирать стигматизацию в обществе по отношению к постановке того или иного диагноза, в том числе и у детей. У детей не ставятся изначально психиатрические диагнозы, у них отклонения от нормы, которые могут прийти в норму, поэтому мы говорим о делинквентном, девиантном поведении подростков. Мы не ставим ему диагноз "шизофрения", "шизоаффективный психоз".

Детей и подростков можно ещё править, это пластилин, с которым надо работать. К сожалению, очень много упущено. В Советском Союзе была система, которую мы обязаны были унаследовать в Российской Федерации.

— Сейчас мы повторяем ситуацию американских кампусов, которой абсолютно не было в Советском Союзе, да даже в позднейшей России, чтобы человек так просто пришёл и расстрелял тех, с кем учился.

— Кто-то говорит, что надо разрешить всем оружие, и когда человек идёт с помповым ружьем, его бы пристрелили ещё на подходе. Но почему-то широкое распространение оружия в США не отменило "Колумбайн", колледж, где два подростка расстреляли других.

Если уж мы говорим о том, что такое Моргенштерн, — это не человек, а формат, его создал капиталистический развивающийся мир, чтобы на этого Моргенштерна подростки смотрели и занимались покупками. Моргенштерн — это воронка продаж. То есть эти масти на его лице, наколки, одежда, образ жизни — это способ навязывания определённых культурных ценностей, за которые вы должны заплатить.

Психиатрия и религия

— Я писал недавно статью, что принимал Моргенштерна хасидский наш раввин, самый знаменитый в России, Хабад-Любавич. Есть такая ультранационалистическая иудейская секта, которая по всему миру распространена, через банки, в том числе российские. Это пятая колонна. У Моргенштерна брал абсолютно развязное интервью украинский журналист Гордон, который берёт интервью у тех, кто против России. С Украиной у нас нет уже общей идеологии, только православие осталось.

— Идеологии у нас нет, у нас есть родственные языки. У меня в семье, хоть и фамилия Нурисламов, есть ещё фамилии: Тяганов — болгарская, Власов — белорусская, Хомяков — русская, Шульга — украинская, поэтому вот кто я?

Мы находимся на людском огромном сборище, где люди с патронташами выходят, стреляют друг в друга. Иногда хочется из этих социальных игр, толпы, Майдана вылезти, но Майдан везде. Это извечная война между добром и злом, и поле битвы — человеческие души. Поэтому психиатры очень близки к религии.

Есть давняя мысль, которая разделяет иудаизм и православие. В письмах Феофана Затворника одному из отцов церкви, батюшке он пишет о том, что нельзя входить в искушение и объединять зло и добро вместе, надо разделить, потому что ты в такой ситуации не понимаешь, с чем бороться. Я также общался с ребе и пытался понять, где схизис, разделение бога на две части — зла и добра, потому что в иудаизме бог един.

Вопрос, какой подход выиграет: когда внутри тебя добро и зло вместе, и добро перевешивает, или когда они разделены на две чаши весов, и ты взвешиваешь? Это делало нас, жителей России, более миролюбивыми.

Мы больше даровали другим людям. То есть Америка в Афганистане оставила, не как мы — школы и институты. В отличие от Советского Союза, США оставили на 4-5 миллиардов долларов вооружения — не Афганистану, а ИГИЛ*.

Я сейчас не сравниваю капитализм, социализм. Я сравниваю душевную организацию, которая имеет генетические корни на территории:

Российской империи,

Советского Союза,

Российской Федерации,

русскоговорящих союзных государств вокруг нас.

Сравниваю с англосаксонским капиталистическим миром, в котором правит власть, личный капитал, личные амбиции. Мы имеем соборность, наши корни находятся ещё в русском космизме, мы забываем Вернадского, Фёдорова и многих отцов-основателей русской мысли. Она не прозападная.

Только стоит внутри поднять этот духовный пласт, духовную мощь, так сразу Украина, Белоруссия, Россия, русскоговорящие люди начинают объединяться, и всё остальное становится настолько ничтожным в моём понимании, в понимании тех, кто в этот момент со мной объединяется. Это другой уровень, это уровень мощной, внутренней, духовной революции, духовной власти, это уровень человека, который вёл за собой учеников.

Я недавно съездил в Поленово посмотреть на картину "Иисус Христос и грешница", рисованной углём. Важно знать детям, где бы они могли находиться, и туда надо возить возможных будущих убийц, трудных подростков, их надо приучать к гончарному мастерству, что-нибудь делать руками, им надо вовремя отключать гаджеты.