Цены на высшее образование объяснил эксперт: "Провал поступающих"

В Российских вузах не хватает абитуриентов, поэтому учебные заведения вынуждены повышать цены, заявил в беседе с Pravda. Ru независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин. Эксперт прокомментировал инициативу депутатов Госдумы по лимитированию стоимости обучения. По словам аналитика, такое решение "дастся тяжело".

Не хочу учиться…

По словам аналитика, высшее образование обходится "втридорога" из-за нехватки студентов. Каждый университет финансируется государством, а значит каждый студент "обходится в денежном эквиваленте" и учебному заведению.

"Имеет место провал поступающих. Если бы было большое количество поступающих, возможно, это было бы решение мягко принято. Потому что за счёт количества объём поступлений бы не снизился для вузов. Но поскольку у нас с каждым годом происходит снижение числа поступающих, происходит борьба между государственными федеральными вузами, столичными с региональными и просто рядовыми за любого абитуриента", — пояснил Деревягин Pravda. Ru.

Сказалось на "охоте" молодёжи грызть гранит науки и пороги ЕГЭ. Как отмечает эксперт, когда вузы могли самостоятельно контролировать проходной бал, система поступления была "гибкой", что в том числе и сказывалось на финансовом благополучии вуза.

Сейчас студенты "рвутся" в столичные университеты. Региональные же стали "невыгодны" финансово самим абитуриентам.

"Это был лоббизм столичных вузов. Каждый человек стоит определённую сумму государству. Соответственно, вуз может назначать сумму выше, но никак не ниже. А дальше это связано с маркетинговыми расчётами, с одной стороны, с другой стороны, с конкурсами в вуз, с платёжеспособными конкурсами в вуз", — пояснил аналитик.

Ещё одной проблемой "вышки" эксперт считает самих студентов. Образование перешло в разряд услуг. Учащиеся думают, что платят за "диплом", а не знания.

"Образование — это синтез обучения и воспитания. А воспитание — это трудозатраты со стороны студента. Если студент не приносит трудозатраты, то образование он получить, в принципе, не может", — резюмировал Деревягин.

С таким комплексом недочётов, считает эксперт, вряд ли стоит ждать снижения стоимости платы за обучение в вузах страны.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в Госдуме предложили установить "потолок" цен на обучение. По мнению депутатов, стоимость годового курса в вузе превышает прожиточный минимум в 30 раз.

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