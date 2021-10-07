В Госдуме оценили идею о бесплатном втором высшем образовании в сфере IT

Депутаты Госдумы Геннадий Онищенко и Гаджимет Сафаралиев в интервью Pravda.Ru оценили предложение своего коллеги Ивана Сухарева о введении в России бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям.

Так, по словам Онищенко, объективно оценить идею можно только после тщательного изучения законопроекта. Кроме того, он считает, что необходимо понять, как развивается российский рынок труда и требуются ли ему сотрудники в сфере IT-технологий.

"Сегодня нужны более современные и реальные формы определения потребностей экономики, рынка труда в том или ином профессиональном образовании. Также стоит начать более гибко на него реагировать. Тут я соглашусь. А пока предложение Сухарева — это отдельное мнение, наверное, небезразличного к нашему профессиональному образованию гражданина", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Другую точку зрения выразил депутат Сафаралиев. По его мнению, в России нужно вводить бесплатное второе высшее образование для молодых людей, интересующихся технологиями, ведь сейчас наблюдается нехватка профессионалов в этой отрасли.

"Нам нужны сотни тысяч человек, которые будут работать в данной сфере. И вообще, я думаю, что за 5-7 лет у нас кардинально поменяются специальности, возникнут новые профессии. И здесь как раз они все будут связаны с информационными технологиями", — убеждён парламентарий.

Он добавил, что для реализации идеи нужно внести поправку к закону "Об образовании". Сейчас в нем чётко обозначено, что бесплатно учиться в вузах можно лишь один раз. Однако Сафаралиев предполагает, что в ближайшем будущем для IT-специалистов сделают исключение.

Напомним, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова письмо с предложением ввести бесплатное второе высшее образование по IT-специальностям в связи с дефицитом квалифицированных кадров в стране.

"Прошу вас оценить целесообразность предоставления гражданам, имеющим высшее образование, права на получение второго высшего образования по IT-специальностям на безвозмездной основе", — цитирует Сухарева RT.

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