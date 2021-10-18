"Потолок" цен на обучение в вузах предложили установить в Госдуме

С инициативой лимитировать самую высокую стоимость оплаты высшего образования выступили депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин. По мнению парламентариев, сейчас разброс цен не только велик, но и превышает прожиточный минимум в 30 раз.

Соответствующее письмо депутаты направили на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

"Просим вас оценить целесообразность введения для государственных высших учебных заведений предельно допустимого потолка годовой цены за обучение в размере восьми прожиточных минимумов, установленных в регионе нахождения образовательного учреждения", — цитирует выдержки из письма RT.

По словам парламентариев, сейчас в столице за год стоимость обучения от полумиллиона рублей и выше, что больше минимального прожиточного минимума — 20-30 раз. В регионах цены не такие "зверские", депутаты подсчитали, что обучение в региональном учреждении — 15 прожиточных минимумов.

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