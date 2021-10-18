Электронные паспорта введут в трёх регионах России до конца 2022 года

В понедельник, 18 октября, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что до конца 2022 года в трёх регионах планируется ввести электронные паспорта.

Будущее нововведение обсудили на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Предполагается, что электронный паспорт будут использовать в двух видах:

смарт-карта,

QR-код.

Смарт-карта будет содержать необходимую информацию о гражданине, считать которую можно со специального чипа. При внедрении для россиян мобильного приложения, можно будет вместо смарт-карты показывать QR-код.

Interfax.ru приводит слова Шадаева о том, что уже до конца года планируется выход указа президента по этому проекту, сейчас завершаются последние согласования.

Ранее Pravda.Ru писала о преимуществах оформления документов через МФЦ.

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