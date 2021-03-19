Стало известно, когда в России введут электронные паспорта

Первыми оформить и получить электронные паспорта смогут жители Москвы. Электронное удостоверение личности будет действовать наравне с привычным бумажным.

Документ будет представлять собой пластиковую карту такого же формата, как банковские карточки, водительские права или полис ОМС. На карте с чипом будет размещена фотография владельца, ФИО, дата рождения и некоторые другие данные. Чип будет содержать биометрическую информацию и сведения об адресе регистрации. В дальнейшем на чип также можно будет записать информацию о водительском удостоверении, это позволит не возить его с собой.

Любой гражданин России, получающий или меняющий паспорт в Москве начиная с 1 декабря 2021 года, сможет выбрать традиционный или электронный вариант удостоверения личности. У остальных россиян такая возможность появится не позднее 1 июля 2023 года.

Кроме того, гражданин сможет установить на свой смартфон мобильный идентификатор личности и активировать его в биометрической кабине в МФЦ. Это мобильное приложение также будет выполнять функции паспорта. Список услуг, предоставляемых приложением, со временем будет расширяться, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как вполне легально стать обладателем второго паспорта — например, получить паспорт гражданина Мира, Мальтийского ордена или Ватикана.