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Семь уроков выживания от бездомных

Общество

 Многие люди смотрят на бездомных свысока. Хотя не секрет, что некоторые из них оказались на улице не из-за пристрастия к маргинальному образу жизни, а потому, что им не повезло. И никто в определённый момент им не помог.

Семь уроков выживания от бездомных

Но они умудряются как-то выживать. И некоторые навыки и привычки, утверждает NaturalNews.com, не помешало бы взять на вооружение.

Отношение к происходящему вокруг

Эмоции могут побудить к немедленному действию, но поддаваться чувствам страха, тревоги и паники – гиблое дело.  Это повлияет на шансы на выживание, если вдруг что-то случится.

  • У вас мог бы быть хорошо укомплектованный запас продовольствия на случай чрезвычайной ситуации и запасы воды.  

Посмотрите на бездомных: они не мечутся в безумии и панике. Большинство бродят спокойно, почти так, как будто поиск следующего места для лагеря — это что-то чисто механическое. Они не кажутся ни счастливыми, ни опечаленными своим положением.

  • Они просто сосредоточены на повседневной задаче жизни. В этом состоянии они способны ясно мыслить и действовать спокойно. И этому стоит у них поучиться.

Будьте изобретательны

У бездомных нет свободы просто ходить в магазины, чтобы купить то, что им нужно. Поэтому они должны быть изобретательными. Это означает, что они знают, куда обратиться за помощью: в церковь, столовую, к благотворителям…

 Убежище имеет важное значение

Продовольствие и доступ к чистой воде, на самом деле, необходимы. Но даже с этими двумя ресурсами, скорее всего, вы окажетесь в реальной беде всего через день или два без крыши — даже временной — над головой. Отсутствие жилья является более серьезным потенциальным убийцей на открытом воздухе, чем нехватка пищи и чистой воды.

  • Без надлежащего укрытия вы быстро потеряете тепло тела, особенно ночью.

В тяжелых случаях вы можете умереть всего через несколько часов воздействия стихии.

  • Важно знать, куда можно пойти, случись вдруг что.

Всегда будьте готовы к немедленной эвакуации

Бездомных редко где приветствуют. Люди даже звонят в полицию, чтобы прогнать их. Таким образом, они всегда готовы к перемене места.

Знание того, как и когда эвакуироваться – это очень важно. Никто же не застрахован от  экстремальных бедствий, таких как мощные землетрясения, сильные ураганы, наводнения, пожары. Поэтому вы всегда должны быть готовы к эвакуации.

Держитесь в тени

Бездомным людям приходится сталкиваться не только с нехваткой пищи, воды и постоянного жилья. Они также должны помнить о том, чтобы держаться в тени, когда слоняются по улицам. Это помогает им держаться подальше от неприятностей, с которыми слишком легко столкнуться.

  • Они не привлекают к себе внимания.
  • По возможности стараются выглядеть опрятно.
  • Не лезут не в свое дело.

Совать свой нос туда, где ему не место, - хороший способ нажить врагов и навлечь на себя неприятности.

Безопасность заключается в количестве

Многие бездомные живут небольшими группами из-за того, что так безопаснее. Когда кто-то прикрывает твою спину, тебе будет легче отдыхать ночью.

Если у вас нет семьи, рассматривайте друзей или соседей как часть вашей собственной маленькой группы выживания.

Избегайте конфликтов

Бездомные люди стараются как можно лучше избегать конфликтов, потому что из этого ничего хорошего не получается.  Лучше уйти в безопасное место, чем участвовать в потенциально враждебном сценарии.

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