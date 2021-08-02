Демократы подставили простых американцев: миллионы могут стать бездомными

Миллионы людей в США рискуют стать бездомными из-за того, что демократы из Конгресса отправились на каникулы, не продлив "мораторий на выселение", срок действия которого истёк в субботу.

Напомним, мораторий был введен администрацией Дональда Трампа в прошлом году и продлен администрацией Джо Байдена в июне, но в постановлении Верховного суда в том же месяце говорилось, что дальнейшее продление потребует "четкого и конкретного разрешения Конгресса”.

Поскольку Конгресс "промолчал", срок действия 11-месячного моратория на выселение, который не позволил десяткам миллионов американцев потерять свои дома во время вызванного коронавирусом экономического спада, истёк 31 июля.

Президент Байден на прошлой неделе попросил своих союзников в Конгрессе принять законопроект о продлении запрета на выселение, и у демократов Палаты представителей было достаточно голосов, чтобы сделать это, но тем не менее они этого не сделали. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объяснила это тем, что у нее "не было достаточно времени, чтобы социализировать решение в рамках нашего собрания, а также сформировать консенсус, особенно во времена Ковида”.

Вероятное развитие событий

Ответ Пелоси вряд ли успокоит миллионы американцев, которые задолжали по арендной плате.

Точную цифру пока никто не знает, но, по оценкам Moody's, шесть миллионов арендаторов имеют задолженность, в то время как более 3,5 миллиона человек сообщили Бюро переписи населения США в июле, что им грозит выселение в течение следующих двух месяцев.

По состоянию на субботу они больше не защищены от того, чтобы быть выброшенными на улицу.

Мораторий также распространялся на домовладельцев, просрочивших свои ипотечные кредиты и столкнувшихся с лишением права выкупа. По данным Гарвардского университета таковых примерно два миллиона человек.

"Восемь миллионов домов скоро могут стать пустыми, и некоторые из крупнейших корпоративных землевладельцев Америки, вероятно, ждут, чтобы захватить их. Ошеломляюще богатые пенсионные фонды, такие как BlackRock и Blackstone, использовали пандемию на скупку домов с целью сдачи их в аренду. Мораторий на выселение был обоюдоострым мечом в некоторых случаях, когда мелкие арендодатели не могли собрать арендную плату со своих арендаторов, не имея другого выбора, кроме как продать недвижимость", - отмечают университетские аналитики.