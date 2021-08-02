EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Волгоград или Сталинград? - страсти накаляются перед выборами
Топлесс-рейв ЛГБТ в Киеве сорвали радикалы, всех разогнала полиция
В НАСА сообщили о "кувырках" МКС из-за модуля "Наука"
Тимановскую в Токио будут защищать МИД Японии и белорусская диаспора
Жириновский ответил на обвинения Баку
"Сакральная жертва": Нарышкин рассказал о расследовании дела Навального
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Павлюченкова и Рублёв стали олимпийскими чемпионами в российском финале
Ещё три года: России предсказали ожесточённую борьбу с COVID-19

Демократы подставили простых американцев: миллионы могут стать бездомными

Мир

Миллионы людей в США рискуют стать бездомными из-за того, что демократы из Конгресса отправились на каникулы, не продлив "мораторий на выселение", срок действия которого истёк в субботу.

Напомним, мораторий был введен администрацией Дональда Трампа в прошлом году и продлен администрацией Джо Байдена в июне, но в постановлении Верховного суда в том же месяце говорилось, что дальнейшее продление потребует "четкого и конкретного разрешения Конгресса”.

Поскольку Конгресс "промолчал", срок действия 11-месячного моратория на выселение, который не позволил десяткам миллионов американцев потерять свои дома во время вызванного коронавирусом экономического спада, истёк 31 июля.

Президент Байден на прошлой неделе попросил своих союзников в Конгрессе принять законопроект о продлении запрета на выселение, и у демократов Палаты представителей было достаточно голосов, чтобы сделать это, но тем не менее они этого не сделали. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объяснила это тем, что у нее "не было достаточно времени, чтобы социализировать решение в рамках нашего собрания, а также сформировать консенсус, особенно во времена Ковида”.

Вероятное развитие событий

 

Ответ Пелоси вряд ли успокоит миллионы американцев, которые задолжали по арендной плате.

Точную цифру пока никто не знает, но, по оценкам Moody's, шесть миллионов арендаторов имеют задолженность, в то время как более 3,5 миллиона человек сообщили Бюро переписи населения США в июле, что им грозит выселение в течение следующих двух месяцев.

По состоянию на субботу они больше не защищены от того, чтобы быть выброшенными на улицу.

Мораторий также распространялся на домовладельцев, просрочивших свои ипотечные кредиты и столкнувшихся с лишением права выкупа. По данным  Гарвардского университета таковых примерно два миллиона человек.

"Восемь миллионов домов скоро могут стать пустыми, и некоторые из крупнейших корпоративных землевладельцев Америки, вероятно, ждут, чтобы захватить их. Ошеломляюще богатые пенсионные фонды, такие как BlackRock и Blackstone, использовали пандемию на скупку домов с целью сдачи их в аренду. Мораторий на выселение был обоюдоострым мечом в некоторых случаях, когда мелкие арендодатели не могли собрать арендную плату со своих арендаторов, не имея другого выбора, кроме как продать недвижимость", - отмечают университетские аналитики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Волгоград или Сталинград? - страсти накаляются перед выборами
Топлесс-рейв ЛГБТ в Киеве сорвали радикалы, всех разогнала полиция
Талибы обстреляли аэропорт Кандагара, столкновения в Афганистане усиливаются
Сестра Ким Чен Ына предостерегла Сеул от военных учений с Вашингтоном
Александр Носович: Лукашенко уйдет в отставку в результате экономического кризиса
В НАСА сообщили о "кувырках" МКС из-за модуля "Наука"
Тимановскую в Токио будут защищать МИД Японии и белорусская диаспора
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Жириновский ответил на обвинения Баку
"Сакральная жертва": Нарышкин рассказал о расследовании дела Навального
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Военные новости
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Теннис. Новости
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Новости спорта
Белоруссия насильно вывозит легкоатлетку Тимановскую из Токио
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников