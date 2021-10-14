В России появится пожарная спецэскадрилья по поручению Путина

По указу Владимира Путина в России появится спецэскадрилья для тушения пожаров. В неё войдут 10 самолётов и 12 вертолётов.

"Согласно поручению главы государства, совместно с госкорпорацией "Ростех" будет создана лётная эскадрилья для пожаротушения в составе десяти самолётов Бе-200ЧС, десяти вертолётов Ка-32А11М и двух вертолетов Ми-26Т", — цитирует РИА Новости источник в профильных ведомствах.

По сообщению информатора, экадрилья будет на текущем балансе "Ростеха", а сформируют её за счёт денег Фонда национального благосостояния. Основной техникой для подразделения станут вертолёты Ка-32А11М и самолёты Бе-200.

"Новейшая модификация известного вертолёта — с двигателем повышенной мощности, "стеклянной кабиной" и усовершенствованной системой пожаротушения. Самолёт Бе-200 уникален, аналогов у него нет", — сообщили в ведомствах.

Когда "спецотряд" техники сформируют и он заступит в работу, источники не уточнили.

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