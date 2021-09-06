В Якутии завершены работы по тушению лесных пожаров

Бригадами военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) завершены все работы по тушению и локализации лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия).

Как сообщили представители пресс-служба ВВО, помощь военных в тушении лесных пожаров окончена, локализованы пожары на площади нескольких сотен гектаров.

"Сводные отряды инженерных подразделений Восточного военного округа возвратились в пункты постоянной дислокации после того, как все природные пожары были потушены. Военнослужащие тушили возгорания совместно с силами Главного управления МЧС РФ по региону и лётчиками гражданской авиационной группы. Всего было задействовано более 150 военных и 24 единицы спецтехники", — говорится в сообщении.

В этом году Якутия стала одним из самых пожароопасных регионов России. Жители республики не до сих пор не могут посещать леса из-за введённого режима ЧС.

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