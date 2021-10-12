Как подстроить собаку под свой режим и не навредить питомцу, рассказали кинологи

Кинологи уверяют, если в доме появился питомец это не значит, что хозяину придётся вставать "чуть свет" и перестраивать режим привычной жизни, рассказали в пресс-службе Российской кинологической федерации.

По словам специалистов, главное, дать понять собаке взаимосвязь действий хозяина и внешних факторов. К примеру, прозвенел будильник, значит, время для прогулки.

"Вы встаёте и надеваете на любимца ошейник. После многократного повторения таких действий собака выстроит связь между звонком будильника, ошейником и прогулкой. Организм адаптируется к режиму", — пояснили в кинологической федерации изданию "Вести Подмосковья".

Сдвигать "режим" нужно соразмерно, уверяют кинологи. К примеру, привычное время выгула собаки 10 утра, значит, вести во второй раз на улицу её нужно в 6 вечера. Перерыв между прогулками должен составлять 8-10 часов.

Максимальное время, которое животное может "потерпеть", это 12 часов.

По словам кинологов, если с выгулом затягивать, начнутся проблемы с мочеиспусканием и ЖКТ.

Кинологи отмечают, что прогулки — это не только естественная потребность справить нужду, но и ритуал общения с хозяином. И их регулярность важна питомцу и для психологического здоровья.

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