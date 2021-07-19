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Как заставить владельцев собак убирать за своими питомцами? Советы юриста

Зоосфера » Собаки

Некоторые владельцы собак не убирают за своими питомцами, что вызывает возмущение прохожих. О том, как пресечь такое безответственное отношение к выгулу животных, сообщает сайт Москва 24.

Как заставить владельцев собак убирать за своими питомцами? Советы юриста

Что гласит закон

Правила выгула животных регулируются Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Статья 13 этого закона гласит, что выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц", — отмечает юрист Андрей Лямзин.

Владельцы собак должны убирать отходы жизнедеятельности животных в местах и на территориях общего пользования.

Куда жаловаться

За выгул собаки без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также на территориях медицинских и образовательных учреждений, грозит штраф в размере 1 000-2 000 рублей. Такой же штраф придётся заплатить и владельцам, которые не убирают за своими питомцами экскременты.

Очевидцу нарушения юрист советует в первую очередь поговорить с хозяином животного, если же слова  на него никак не повлияли, то можно обратиться в полицию с заявлением, описывающим произошедшее. К заявлению следует приложить фото или видео, на котором запечатлён факт нарушения закона.

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Правила Выгула Собак 2021 / Где Можно И Нельзя Выгуливать Собаку / Био-Вет
Автор: Снежана Шахова
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