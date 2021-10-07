Вход по QR-коду: правила посещения COVID-free зон разъяснили на Урале

"Пропуском" в свободные от COVID-19 зоны, создание которых планируется в Свердловской области, станет сертификат с QR-кодом о наличии иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

"Доступ в эти зоны будет возможен для граждан, имеющих иммунитет к новой коронавирусной инфекции либо после вакцинации, либо после перенесенного в последние 6 месяцев заболевания COVID-19. Посетитель при входе в заведение или на мероприятие должен предъявить сертификат с QR-кодом, размещённым на едином портале "Госуслуги"", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, отрицательные результаты тестов ПЦР при отсутствии информации о вакцинации или перенесённом недавно коронавирусе не позволят посетить COVID-free зоны.

В Роспотребнадзоре отметили, что из-за сложной эпидситуации c коронавирусом в регионах РФ действуют ограничения проведения массовых мероприятий. В Свердловской области разрешены мероприятия с участием не более 500 человек.

Напомним, создание в Свердловской области зон, свободных от COVID-19, анонсировал глава региона Евгений Куйвашев.

"Это будут места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности. Театры, рестораны, спортивные площадки", — рассказал губернатор.

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