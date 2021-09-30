В Счётной палате рассказали, сколько собираются доплачивать на сборы в школу

По средним подсчётам ведомства, сумма выплат на школьные сборы составит 20 тысяч рублей.

Россияне получили единовременные выплаты к сентябрю согласно посланию Владимира Путина. В Счётной палате посчитали, что сумму нужно не только увеличить, но сделать постоянной выплатой.

"Было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей", — говорится на сайте ведомства.

Выплачивать пособия в Счётной палате предложили из средств материнского (родительского) капитала.

Поддержка российских семей по скромным подсчётам обойдётся бюджету в 60 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что семьи с детьми освободят от налогов при продаже и покупке недвижимости. Условие для преференции стало наличие двоих и более детей. Если родители купили новое жильё в течение года после продажи предыдущего. Для бездетных по-прежнему действует налог в 13% от суммы.

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