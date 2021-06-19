Путин освободил семьи с детьми от налога при продаже квартиры и покупке новой

Президент России Владимир Путин на ХХ съезде "Единой России" предложил новую меру поддержки семей с детьми. Если семья воспитывает двух и более детей, то она будет освобождена от налога при продаже квартиры и покупке новой.

Сейчас при продаже квартиры ранее минимального срока владения — 5 лет или 3 лет для единственного жилья — все россияне обязаны уплатить 13% НДФЛ. Для семей с детьми (двумя и более) это правило будет исключено, если в течение календарного года будет осуществлена покупка новой квартиры.

По словам Путина, это поможет семьям с детьми расширить жилплощадь.

"Иногда этой суммы налога и не хватает на покупку новой квартиры", — сказал Путин.

Ранее власти разрешили использовать материнский капитал на покупку нового жилья. Кроме того, была введена программа льготной ипотеки для семей с детьми — ставка составляет не более 6%. Семьи, в которых появился третий ребёнок, смогут погасить 450 тыс. рублей ипотеки за счёт бюджета.