Автоэксперт выступил против запрета работать таксистами людям с судимостью

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что законопроект о запрете работать таксистами людям с судимостью является дискриминационным и не окажет никакого влияния на отрасль.

По словам Субботина, в России много людей, которые хотят работать в такси. В основном это мигранты или люди, которые приезжают в Москву и Московскую область на заработки. Поэтому новый законопроект, запрещающий людям с судимостью работать в такси, никак не повлияет на отрасль.

"С другой стороны, я считаю, что это дискриминация по отношению к людям, которые получили судимости. Он уже отсидел, он уже исправился, его отпустили. Почему ему не разрешают работать в такси?" — сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минтрансу разработать законопроект, который касается перевозок в такси. Министерство уже внесло соответствующий документ в Госдуму. Если депутаты его примут, то люди, судимые за тяжкие преступления, не смогут работать водителями в сфере пассажирских перевозок.

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