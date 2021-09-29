EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономист: в России цены на бензин вырастут на 10% до конца года
Противостояние вокруг Косово "идет от плохого к худшему" - МИД РФ
Политолог рассказал, как Саакашвили стал мемом
Коричневый рис помогает от десяти недугов
Ядовитый двойник опят: в Подмосковье супруги насмерть отравились грибами
Восемь натуральных способов победить простуду
Путин и Эрдоган могут заключить "историческую сделку" в Сочи
Это антиутопия: в Госдуме сравнили YouTube с "министерством правды"
На встрече в Сочи Эрдоган попросит помощи у Путина

Автоэксперт выступил против запрета работать таксистами людям с судимостью

Общество

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что законопроект о запрете работать таксистами людям с судимостью является дискриминационным и не окажет никакого влияния на отрасль.

Автоэксперт выступил против запрета работать таксистами людям с судимостью

По словам Субботина, в России много людей, которые хотят работать в такси. В основном это мигранты или люди, которые приезжают в Москву и Московскую область на заработки. Поэтому новый законопроект, запрещающий людям с судимостью работать в такси, никак не повлияет на отрасль.

"С другой стороны, я считаю, что это дискриминация по отношению к людям, которые получили судимости. Он уже отсидел, он уже исправился, его отпустили. Почему ему не разрешают работать в такси?" — сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минтрансу разработать законопроект, который касается перевозок в такси. Министерство уже внесло соответствующий документ в Госдуму. Если депутаты его примут, то люди, судимые за тяжкие преступления, не смогут работать водителями в сфере пассажирских перевозок.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Нелегальное такси в Москве – как бороться?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Политолог рассказал, как Саакашвили стал мемом
Коричневый рис помогает от десяти недугов
Ядовитый двойник опят: в Подмосковье супруги насмерть отравились грибами
Восемь натуральных способов победить простуду
Путин и Эрдоган могут заключить "историческую сделку" в Сочи
Это антиутопия: в Госдуме сравнили YouTube с "министерством правды"
На встрече в Сочи Эрдоган попросит помощи у Путина
Роскомнадзор оштрафует Google, если два немецких канала RT не разблокируют
Украина предложила России "убраться" из Крыма
Опасно и коварно: в США заявили, что Россия хочет раскола Америки и ЕС
Популярное
Мир. Новости мира
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек

По словам представителей мировой "элиты", из семи миллиардов землян шесть миллиардов будет отсеяно. Им позволят существовать, не мешая "золотому миллиарду"...

Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Новости Украины
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Политика. Новости и аналитика
Генерал Москаль: для Украины есть более серьёзная угроза, чем "Северный поток-2"
Здоровье
Глава Минздрава РФ: "У перенёсших COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни"
Василий Амирджанов Конкурс "Учитель года" станет зажигательным шоу Василий Амирджанов Ирина Шлионская По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Грета Тунберг обвинила всех в невыполнении плана по климату Ирина Гусакова
Новости Европы
Польша жалуется на дефицит украинцев
Здоровье
Доктор Евдокименко: при артрозе суставов помогает только гимнастика
Кулеба потрясает кулаками в сторону Венгрии: "За контракт с РФ ответите!"
Новости Украины
Кулеба потрясает кулаками в сторону Венгрии: "За контракт с РФ ответите!"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников