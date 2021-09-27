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Автоэксперт назвал причины непопулярности электрокаров в России

Общество

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, почему электромобили не пользуются такой популярностью в России по сравнению с США и Китаем.

Автоэксперт назвал причины непопулярности электрокаров в России

Ранее председатель совета директоров калининградского холдинга "Автотора" Валерий Горбунов заявил в беседе с ТАСС, что с 2024 года предприятие начнёт выпускать собственный электромобиль под маркой Kia или BMW.

По словам Субботина, сейчас на российском авторынке представлено мало электрокаров. И этому есть две причины.

Во-первых, батарейка таких автомобилей не выдерживает конкуренции с топливным баком, поскольку садится на морозе и теряет ёмкость. Батареек, которые не имели бы таких дефектов, просто не существует.

"В странах <…>, где температура опускается ниже 20 градусов по Цельсию — невозможно применение электромобилей", — сообщил эксперт в беседе с изданием "Народные новости".

Во-вторых, популярности электрокаров в России мешает малое количество частных домов в городах.

Субботин отметил, что владельцам электрокаров нужно жить в частных домах, чтобы заряжать там автомобиль. В США с одноэтажной частной застройкой такой транспорт популярен. Кроме того, там тепло, как и в том же Китае.

Электрокар заряжается минимум за 20 минут, тогда как для заправки обычного автомобиля требуется 30-40 секунд. Поэтому удобнее всего оставлять электромобиль на ночь в частном доме и заряжать его, сказал Субботин.

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