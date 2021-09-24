Садальский высказался о "свёртнутом" законопроекте об индексации пенсий

Актёр Станислав Садальский выразил своё недовольство по поводу отказа правительства поддержать работающих пенсионеров.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость о том, что правительство не дало ход законопроекту, согласно которому работающим пенсионерам должны были индексировать пенсию.

70-летний артист сам относится к работающим пенсионерам, поэтому, вероятно, данная новость его огорчила.

"Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Действительно, какая индексация, каким работающим. Выборы закончились! Всем разойтись. Особенно пенсионерам", — иронизирует Станислав Юрьевич в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики поддержали недовольство артиста.

"Всем спасибо все свободны!"; "Странно, их же в Думе больше половины. Или им она была не положена?"; "Очень обидно, и так пенсия до минималки не доходит…." — сетовали фолловеры.

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