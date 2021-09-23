Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского

Владимир Жириновский в своём выступлении рассказал о том, как российский народ с песнями и танцами встречает победу на выборах партии "Единая Россия". Лидер партии ЛДПР поприветствовал победу политических конкурентов, чем весьма удивил публику. Актёра Гошу Куценко настолько потрясли слова политика, что он опубликовал речь Владимира Вольфовича в своём микроблоге.

Главный правдолюб страны Жириновский прибегнул к иносказательности. На языке Эзопа Владимир Вольфович выразил своё возмущение, что называется "от обратного", саркастически высмеяв триумфальную победу правящей партии. Его слова о народных гуляниях после выборов некоторые поняли буквально, однако большинство увидели в этом заявлении сарказм.

"Что Это?!" — подписал видео с лидером ЛДПР Гоша Куценко.

Подписчики активно комментировали пост артиста в Instagram.

"При царском режиме правду может говорить только шут"; "Странно это слышать от него, но прав по сути"; "Обожаю его юмор", — пишут в Сети.

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