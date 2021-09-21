Надо больше производить: в Союзе потребителей объяснили рост цен на продукты

Доцент кафедры финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что к концу этого года вырастут цены на овощи и фрукты. Что касается непродовольственных товаров, то, по ее мнению, может подорожать электроника. Ожидаемый рост цен прокомментировал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Эксперт полагает, что тенденция связана с тем, что в стране производится недостаточное количество собственных продуктов.

"Большую роль играет импорт в стране, где самые большие в мире сельскохозяйственные угодья, это печально. Сейчас жители Петербурга, Москвы жалуются, что урожаи большие, а девать яблоки некуда, уже даже не принимают школы и детские сады", — заявил Шелищ в разговоре с Общественной службой новостей.

В подтверждение своих слов Шелищ привел данные Росстата. Так, с начала года розничная цена на говядину увеличилась на 10%, а на свинину — на 12%. Помимо этого, подскочили цены производителей пищевой промышленности.

"Сдерживание цен нарушит нормальное функционирование экономики, для которой цены — это сигнал. Если цена растет, значит надо больше производить. Потребитель в итоге затратит больше. Главная причина — мы недостаточно производим в России своих товаров", — добавил эксперт.

Напомним, что ранее руководители ведущих торговых сетей России обратились в Минпромторг. Они предупредили, что в ближайшее время произойдёт рост цен на куриное мясо и яйца. По словам поставщиков, увеличение стоимости продукции связано с большими издержками.

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