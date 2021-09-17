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Россиян предупредили о планах повысить цены на куриные мясо и яйца

Экономика

Руководители ведущих торговых сетей России обратились в Минпромторг. Они предупредили, что в ближайшее время произойдёт рост цен на куриное мясо и яйца.

Россиян предупредили о планах повысить цены на куриные мясо и яйца

По словам поставщиков, увеличение стоимости продукции связано с большими издержками. Представители Минпромторга обеспокоились обстановкой. Чиновники планируют обратиться к правительству РФ, чтобы попытаться совместно урегулировать вопрос. Однако производители убеждены: рост цен в российских магазинах неизбежен. Об этом сообщают "Ведомости".

  • Совсем недавно в европейской части страны взлетела стоимость филе куриной грудки. На электронных торгах был установлен рекорд в 250-260 рублей за килограмм. Цена тушки бройлера возросла до 140-150 рублей за килограмм.

Специалисты Россельхозбанка опубликовали аналогичные результаты экспертизы и сообщили о дальнейшем повышении стоимости мяса.

Как отмечают поставщики, в прошлом месяце закупочная цена яиц составляла порядка 32 рублей за десяток, однако новые зимние контракты заключаются уже по стоимости 65 рублей и выше. 

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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