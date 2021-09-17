Руководители ведущих торговых сетей России обратились в Минпромторг. Они предупредили, что в ближайшее время произойдёт рост цен на куриное мясо и яйца.
По словам поставщиков, увеличение стоимости продукции связано с большими издержками. Представители Минпромторга обеспокоились обстановкой. Чиновники планируют обратиться к правительству РФ, чтобы попытаться совместно урегулировать вопрос. Однако производители убеждены: рост цен в российских магазинах неизбежен. Об этом сообщают "Ведомости".
Специалисты Россельхозбанка опубликовали аналогичные результаты экспертизы и сообщили о дальнейшем повышении стоимости мяса.
Как отмечают поставщики, в прошлом месяце закупочная цена яиц составляла порядка 32 рублей за десяток, однако новые зимние контракты заключаются уже по стоимости 65 рублей и выше.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".