Лекция во время стрельбы: правильно ли поступил педагог

Студенты Пермского госуниверситета, в которым 20 сентября произошло массовое убийство, отказались обучаться у профессора Олега Сыромятникова, поскольку тот продолжил вести пару, когда этажом ниже умирали люди. Руководство заведения поддержало поведение преподавателя, так как он не дал молодым людям паниковать и выпрыгивать из окон.

Журналисты Pravda.Ru обсудили реакцию педагога с политическим советником Сергеем Маркеловым. Он убеждён, что Олег Сыромятников не должен был так поступать. По словам эксперта, у преподавателей есть инструкции на случай таких ситуаций, как стрельба и терроризм.

"У нас преподаватель, естественно, пошёл на таком поводу, что всё ok, буду читать, закрыл аудиторию и дальше продолжал. Конечно, он идиот с точки зрения здравого смысла. Я как доктор-психиатр могу сказать, что он идиот, потому что он не включил состояние внутренней безопасности, он не взял на себя ответственность. Идёт землетрясение, цунами, а ты читаешь молитву Богу. Вместо того, чтобы убегать от цунами, ты говоришь "Господи, спаси меня". Это из этой серии. Даже любой верующий человек понимает, что нужно сделать какое-то физическое действие. Данный преподаватель, конечно, этого физического действия не сделал. Вот и всё", — высказал свою позицию Серей Маркелов.

Также он подчеркнул, что оправдания педагога и его руководства ничего не значат, поскольку они не следовали определённым правилам.

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