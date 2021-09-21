Студенты отказались от лекций невозмутимого профессора ПГНИУ

Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) хотят отказаться от лекций профессора Олега Сыромятникова, который продолжил вести занятия во время стрельбы.

"Мы просили его о том, чтобы он прекратил вести лекцию, потому что мы боялись, что нас услышат. Он на наши замечания никак не реагировал, только говорил, что мы мешаем ему вести пару", — приводит слова студентки Telegram-канал Life Shot.

Она также отметила, что версия событий, рассказанная профессором, не является правдой, и лектор совершенно не пытался успокоить студентов.

Напомним, что во время стрельбы профессор Сыромятников отказался останавливать занятие и продолжил читать лекцию по истории русской литературы. При этом руководство ПГНИУ считает, что профессор сделал правильно. Дверь в кабинет была заперта, а своим мужественным поведением преподаватель подавал пример студентам.

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