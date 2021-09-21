"Главное, что он заперся": в Пермском вузе похвалили невозмутимого преподавателя

Руководство Пермского государственного университета одобрило действия преподавателя, который при нападении вооружённого преступника не поддался панике и продолжил учебное занятие со студентами

Руководство ПГНИУ считает, что профессор Олег Сыромятников правильно сделал, что продолжил читать студентам лекцию, несмотря на то, что в стенах здания раздавались выстрелы.

Когда Бекмансуров ворвался в вуз с огнестрельным оружием, преподаватель читал курс по истории русской литературы.

После первых убийств в аудиторию вбежала мать одной из студенток и объяснила, что университет подвергся атаке вооружённого человека.

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики и кафедры русской литературы Олег Сыромятников ответил на панические заявления женщины с феноменальной невозмутимостью.

"И что?" — только и спросил преподаватель.

Он возмутился, что его лекцию прервали, а студентов высмеял за то, что они спрятались под парты.

В университете убеждены, что профессор поступил правильно. Дверь в кабинет была заперта, а своим мужественным поведением преподаватель давал пример студентам.

"Продолжение лекции — это тоже важно, важно продолжить какое-то рутинное действие, чтобы не подвергаться панике. Конечно, стресс испытывали не только студенты, но и преподаватели, но самое главное, что он заперся", — цитирует слова пресс-служба ПГНИУ РБК.

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