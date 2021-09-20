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Юрист прокомментировал запрет на разведение кур на садовых участках

Общество

Юрист Василий Воробьев рассказал, в каких случаях можно разводить сельскохозяйственных животных на своем дачном участке.

Юрист прокомментировал запрет на разведение кур на садовых участках

Ранее Верховный суд РФ запретил держать и разводить сельскохозяйственных животных на землях, которые предназначены для садоводства. Прецедентом стал случай привлечения к ответственности жительницы Волгограда, которая разводила кур на садовом участке. Дачницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.

По словам Воробьева, на землях, предназначенных для садоводства и огородничества можно выращивать сельскохозяйственные культуры, но запрещено вести животноводческую деятельность.

Чтобы не повторить участь дачницы из Волгоградской области, можно изменить вид использования земельного участка на личное подсобное хозяйство, сообщил юрист в беседе с изданием Москва 24.

Тогда можно будет разводить коз, кур, собак, кроликов и так далее. Однако придется соблюдать требования СанПиН, отметил Воробьев.

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"Вести" разобрались, как будет работать запрет на разведение кур и свиней на дачах
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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