Юрист прокомментировал запрет на разведение кур на садовых участках

Юрист Василий Воробьев рассказал, в каких случаях можно разводить сельскохозяйственных животных на своем дачном участке.

Ранее Верховный суд РФ запретил держать и разводить сельскохозяйственных животных на землях, которые предназначены для садоводства. Прецедентом стал случай привлечения к ответственности жительницы Волгограда, которая разводила кур на садовом участке. Дачницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.

По словам Воробьева, на землях, предназначенных для садоводства и огородничества можно выращивать сельскохозяйственные культуры, но запрещено вести животноводческую деятельность.

Чтобы не повторить участь дачницы из Волгоградской области, можно изменить вид использования земельного участка на личное подсобное хозяйство, сообщил юрист в беседе с изданием Москва 24.

Тогда можно будет разводить коз, кур, собак, кроликов и так далее. Однако придется соблюдать требования СанПиН, отметил Воробьев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.