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Россиянам запретили разводить кур на садовых участках

Общество

Верховный суд РФ запретил россиянам держать и разводить сельскохозяйственных животных на землях, которые предназначены для садоводства.

Такое решение было принято после инцидента в Волгоградской области, где у женщины на участке, предназначенном для садоводства, местные инспекторы обнаружили курятник. Суд оштрафовал нарушительницу на минимальную сумму в размере 10 тысяч рублей.

За подобные нарушения налагается штраф в размере 0,5-1% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. В том случае, если кадастровая стоимость неизвестна, штраф может достигнуть 20 тысяч рублей.

Таким образом, фермеры могут разводить скот только на участках, относящихся к личному подсобному хозяйству.

При этом на садовых участках разрешено размещать пчелиные ульи.

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В Волгограде курицы на частных участках оказались вне закона
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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