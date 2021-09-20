Россиянам запретили разводить кур на садовых участках

Верховный суд РФ запретил россиянам держать и разводить сельскохозяйственных животных на землях, которые предназначены для садоводства.

Такое решение было принято после инцидента в Волгоградской области, где у женщины на участке, предназначенном для садоводства, местные инспекторы обнаружили курятник. Суд оштрафовал нарушительницу на минимальную сумму в размере 10 тысяч рублей.

За подобные нарушения налагается штраф в размере 0,5-1% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. В том случае, если кадастровая стоимость неизвестна, штраф может достигнуть 20 тысяч рублей.

Таким образом, фермеры могут разводить скот только на участках, относящихся к личному подсобному хозяйству.

При этом на садовых участках разрешено размещать пчелиные ульи.

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