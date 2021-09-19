Явка москвичей на онлайн-выборы достигла 90%

Явка на дистанционное электронное голосование составляет 90%. Всего 1,8 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму, Мосгордуму и совет муниципальных депутатов Щукино.

Воскресенье — заключительный день голосования. Москвичи могут до 20.00 проголосовать на одном из 3638 избирательных участках столицы или воспользоваться системой дистанционного электронного голосования.

"Общая явка по Москве — бумажные бюллетени и онлайн — составила 36,37%. Мы уже превзошли 2016 год, когда было 35,37%", — сообщил ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

В субботу опцией онлайн-голосования воспользовался мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы уже видим в этом году, когда впервые электронное голосование применяется в таком массовом масштабе, что явка на выборах в Государственную Думу будет выше, чем она была в 2016 году. В первую очередь благодаря электронному голосованию. Огромное количество людей, которые вообще уже забыли, как выглядят избирательные участки, пришли в систему электронного голосования", — сказал вчера Собянин во время визита в офис Общественного штаба, расположенный в Экспоцентре на Красной Пресне.

Система электронного голосования использует передовые информационные технологии: прозрачность и неизменность всех данных гарантирует блокчейн, а тайну голосования обеспечивает анонимайзер. Все голоса проходят шифрование со специальным ключом, и отследить путь бюллетеня невозможно.