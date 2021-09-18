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Собчак оценила решение Дурова заблокировать "умное голосование"

Общество

Основатель Telegram Павел Дуров заблокировал всех ботов, которые связаны с предвыборной агитацией, в том числе и "умное голосование". Мнение интернет-аудитории по поводу данного решения разделилось.

Собчак оценила решение Дурова заблокировать "умное голосование"

Мессенджер заблокировал Telegram-бот "Умного голосования" Алексея Навального.

Сам Дуров объяснил это решение тем, что в стране предписано соблюдать день тишины.

"Мы считаем эту практику легитимной, и призываем пользователей Telegram уважать ее", — отметил Павел.

Собчак призвала свою аудиторию в Telegram-канале выразить своё мнение по поводу блокировки бота.

38% проголосовавших считают, что Дуров не должен был блокировать "умное голосование" и поставить телегу под угрозу блокировки.

62% проголосовали за то, что основатель Телеграма правильно сделал, что блокировал "умное голосование", чем поставил себя под пули хейта и печали.

Хейтеры действительно беспощадно атакуют Дурова.

"Интернет разделился, мир раскололся, в твиттере произошел хлопок, требуются огнеборцы для тушения реакции на блокировку "умного голосования" Павлом Дуровым", — говорится Telegram-канале команды Собчак "Осторожно, новости".

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Павел Дуров Заблокировал Телеграм Бот "Умное Голосование" Алексея Навального.
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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