Приложение "Навальный" исчезло из Google Play и AppStore

Приложение "Навальный" с функцией "Умного голосования" пропало из мобильных магазинов App Store и Google Play перед выборами депутатов. Об этом сообщила команда российского блогера в Telegram-канале.

Причины исчезновения сервиса пока не уточняются. Однако накануне, 16 сентября, состоялось заседание комиссии Совета Федерации по вопросам защиты суверенитета страны с участием специалистов компаний Apple и Google. По предварительным данным, тему об удалении приложения поднимали в рамках этой встречи.

Представители Роскомнадзора РФ требовали заблокировать приложение "Навальный" и исключить его из электронных магазинов ещё несколько месяцев назад.

Однако тогда руководители корпораций не приняли никаких ответных шагов. Также в надзорном ведомстве просили перестать обходить блокировки сервиса.

Добавим, сайт "Умное голосование" блокируют в РФ с 6 сентября. Такое решение объясняют тем, что данный ресурс тесно связан с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией*.

* Организация, признанная экстремистской на территории России

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