В Apple объяснили, почему не могут удалить приложение "Навальный"

На заседании комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела России представитель американской корпорации Apple заявил, что её руководство не может влиять на свою дочернюю компанию AppStore, то есть потребовать удалить приложение "Навальный".

По мнению членов российской комиссии, такой ответ является глупыми отговорками. Корпорации Apple и Google игнорируют требования Роскомнадзора и не удаляют запрещённые материалы. Также на заседании отметили, что влияние компаний на выборы в парламент нашей страны может иметь более серьёзные последствия, чем говорилось раннее.

"Американские корпорации получили сегодня все необходимые разъяснения правовых последствий их попыток вмешаться в выборы депутатов Государственной думы. Эти последствия могут иметь в том числе и уголовный характер", — сообщил политик Василий Пискарёв, слова которого цитировал Telegram-канал комиссии.

Ранее прокуратура России потребовала от владельцев Google и Apple прекратить противозаконно вмешиваться в выборы, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Специалисты девятого сентября направили представления для Тима Кука и Сундара Пичаи.

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