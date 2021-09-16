Google и Apple уличили во вмешательстве в российские выборы

Прокуратура РФ потребовала от руководства американских IT-гигантов Google и Apple устранить обнаруженные нарушения, связанные со вмешательством в российские выборы.

Официальные представления направлены в минувший четверг. Об этом рассказал глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов в ходе заседания комиссии.

"9 сентября в адрес руководителей Apple и Google, Тима Кука и Сундара Пичаи, были направлены представления, требующие устранить нарушения действующего российского законодательства, способствующих неправомерному вмешательству в выборы", — говорится в сообщении.

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