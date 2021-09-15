Сенатор заявил о подготовке Евросоюза к прямому управлению гражданами России

Председатель временной комиссии Совета Федерации Андрей Климов считает, что европейские чиновники и политики готовят планы по управлению российскими гражданами.

В среду вечером в Европарламенте пройдет голосование по докладу о стратегических отношениях между Евросоюзом и Россией. Руководил подготовкой доклада бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

В частности, в докладе содержится призыв к структурам Евросоюза быть готовыми не признавать результаты выборов в Госдуму, если они будут признаны сфальсифицированными и проведёнными в нарушение международных правил.

Не совсем, впрочем, понятно, кем именно российские выборы должны быть признаны "сфальсифицированными", чтобы Евросоюз их не признал. Наверное, об этом должны будут написать в газетах.

Несмотря на то, что доклад — если его утвердят евродепутаты — не будет обязательным для Евросоюза, Андрей Климов призвал относиться к нему всерьёз.

По мнению сенатора, "весь этот зарубежный цирк, заранее подгаданный к началу наших выборов, весь этот бешеный антироссийский принтер ЕП, регулярно изрыгающий русофобские декларации, ничего общего не имеет ни с юрисдикцией самого Евросоюза (мы в нём не состоим и туда не стремимся), ни с Уставом ООН, ни с другими общепринятыми нормами международного права, даже с нормами морали и обычной порядочностью".

"Я, кстати сказать, не относился к этому совсем как к какой-то комедии. Там, среди прочего, написано предложение руководству Европейского Союза начать прямое управление российским народом фактически", — заявил Климов.

"То есть там предлагается взаимодействие с российским народом напрямую, не признавать наш будущий фактический парламент и власти в целом. Это что-то новенькое, хотя история знала примеры, когда из-за рубежа так же пытались наши власти куда-то деть, изменить политическую систему", — сказал сенатор.

По его мнению, доклад Европарламента является "прямым и наглым" вмешательством во внутренние дела России.

Ранее Андрей Климов сообщил, что зарубежное вмешательство в российские выборы по финансовым расходам сопоставимо с официальными расходами России на проведение выборов.

По данным, которые некоторое время назад приводил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев, финансирование выборов в Госдуму из федерального бюджета составило около 21,4 млрд рублей.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад в преддверии выборов продолжит информационные атаки на Россию.

"При этом мы прекрасно понимаем, что атаки сейчас усилились, они усилились многократно в информационно-политической сфере, они будут продолжены, но мы готовы к этому", — сказала она.