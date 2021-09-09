Роскомнадзор запретил Google и Apple вмешиваться в выборы

Роскомнадзор обратился к западным высокотехнологичным компаниям, включая Google и Apple, с требованием отказаться от предоставления возможностей для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование". В противном случае, как заявило ведомство, действия компаний будут считаться вмешательством в выборы в России.

Доступ к ресурсу "Умное голосование" Роскомнадзор ограничил из-за того, что его использование приравнено как одна из форм ведения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*. Однако обход блокировок сайта по сей день осуществляется посредством десяти иностранных провайдеров.

"Неисполнение компаниями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения требований данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию", — отмечают в Роскомнадзоре.

Ранее представители российской компании "Яндекс" сообщили, что в крупнейшем поисковике Рунета стали недоступными все ссылки на сайт "Умное голосование". Из результатов выдачи исчезли не только ссылки на сам портал, но и на его "зеркала". Синхронизация поисковика с реестром запрещенных ресурсов произошла автоматически после внесения в него данных Роскомнадзором.

* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

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