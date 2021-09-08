Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей

Компанию Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей, поскольку сотрудники корпорации отказались стирать из системы запрещённый в Российской Федерации контент. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Суд отклонил апелляционные заявления социальной сети и назначил штраф в 19 миллионов рублей по шести административным делам.

По данным "Интерфакса", в 2021 году руководство Twitter за противозаконную деятельность отдало России более 50 миллионов рублей. Также штрафовали такие корпорации, как:

Facebook,

Telegram,

Google,

Mail.ru,

TikTok,

WhatsApp.

Напомним, что ранее сотрудники Роскомнадзора передумали блокировать Twitter, однако сохранил замедление социальной сети на телефонах. По статистике ведомства, компания удалила 91% запрещённого контента. К нему отнесли:

детскую порнографию;

наркотики и суицид;

призывы к участию в митингах;

экстремистские материалы.

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