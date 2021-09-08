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Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей

Общество

Компанию Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей, поскольку сотрудники корпорации отказались стирать из системы запрещённый в Российской Федерации контент. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей

Суд отклонил апелляционные заявления социальной сети и назначил штраф в 19 миллионов рублей по шести административным делам.

По данным "Интерфакса", в 2021 году руководство Twitter за противозаконную деятельность отдало России более 50 миллионов рублей. Также штрафовали такие корпорации, как:

  • Facebook,
  • Telegram,
  • Google,
  • Mail.ru,
  • TikTok,
  • WhatsApp.

Напомним, что ранее сотрудники Роскомнадзора передумали блокировать Twitter, однако сохранил замедление социальной сети на телефонах. По статистике ведомства, компания удалила 91% запрещённого контента. К нему отнесли:

  • детскую порнографию;
  • наркотики и суицид;
  • призывы к участию в митингах;
  • экстремистские материалы.

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Исторический Твиттер. Вечерний Ургант. 10.02.2017
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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