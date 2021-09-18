Путин рассказал, какие сотрудники в его окружении заболели "ковидом"

Президент РФ Владимир Путин отметил, что не все в его окружении ответственно отнеслись к своевременному ревакцинированию. В итоге беспечные соратники заболели коронавирусом сами и подвергли опасности здоровье лидера страны.

В ближайшем окружении Владимира Путина заразились COVID-19 некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы. Об этом сам президент рассказал в онлайн-беседе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Вы говорили о мерах, принимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. <…> Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат, — укорил Владимир Владимирович своих приближённых.

Путин отметил, что его здоровье находится вне опасности, так как титры антител к коронавирусу у него остаются высокими.

Состояние заболевших людей, работающих с президентом в непосредственной близости, по словам лидера страны, тоже опасений не вызывает.

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