Россияне с техникой Apple не смогут скрывать свой IP-адрес

Американская корпорация Apple перестала предоставлять гражданам России функцию "Частный узел", благодаря которой человек мог скрыть IP-адрес. Представители компании предупредили об этом 16 сентября.

"Частный узел" — это системный аналог VPN-сервиса. С помощью него пользователи частично сохраняют анонимность в Интернете. Руководство Apple таким образом пыталось защитить клиентов от сбора персональных данных рекламными компаниями.

Данная мера безопасности от Apple появилась в гаджетах после обновления iOS 15. Пользователи могли загрузить "Частный узел" и испытать его. По данным РИА Новости, поимо России, функция не работает в таких странах, как:

Белоруссия,

Китай,

Колумбия,

Казахстан,

Саудовская Аравия,

другие.

Ранее приложение "Навальный", с помощью которого люди могли воспользоваться проектом "Умное голосование", убрали из App Store и Google Play. Об этом в социальных сетях рассказала команда оппозиционера Алексея Навального, которая и разработала исчезнувшее перед российскими выборами приложение.

В четверг, 16 октября, прошло заседание комиссии Совета Федерации по вопросами иностранного вмешательства. В мероприятии также приняли участие представители американских корпорацией.

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