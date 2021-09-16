ЦИК связал деятельность Google и Apple с заказом Госдепа

Член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов обвинил корпорации Google и Apple в выполнении политического заказа.

В эфире телеканала "Россия 24" Игорь Борисов заявил, что сотрудники компаний распространяют в Интернете экстремистские материалы и при этом утверждают о своей непричастности к нарушению законов нашей страны. Член ЦИК также убеждён, что противоправная деятельность Google и Apple связана с Госдепом. Также Игорь Борисов отметил:

"Никто не собирается отвечать за свои противоправные действия".

К запрещённому контенту российские власти отнесли, например, проект "Умное голосование", который создала команда оппозиционера Алексея Навального. Роскомнадзор внёс сайт в специальный реестр, поскольку посчитал платформой для продвижения деятельности организации "Фонд борьбы с коррупцией"*. По этой причине проект убрали из поисковой выдачи Яндекса.

*Запрещённая в России экстремистская организация, которая выполняет функции иностранного агента

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