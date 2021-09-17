В "Одноклассниках" появилась нейросеть для борьбы с кликбейтом

"Одноклассники" запустили систему работы с качеством контента. Теперь специальная нейросеть будет самостоятельно бороться с кликбейтом, недобросовестными ссылками, массовыми призывами поставить "класс" и шокирующим контентом.

Администраторам групп, в которых публикуется много некачественного материала, собираются выдавать временный или постоянный запрет на попадание в пользовательские ленты. В дальнейшем систему планируется расширить другими инструментами.

Руководитель продуктов "Лента" и "Рекомендации" соцсети "Одноклассники" Вадим Гуров сообщил, что в этом году ставится особый акцент на повышение качества ленты каждого пользователя.

"ОК — это не просто социальная сеть, но и платформа для потребления контента. Нам важно, чтобы хорошие авторы и медиа могли получить аудиторию в соцсети, а контент плохого качества не показывался", — подчеркнул специалист.

Он добавил, что лента в "Одноклассниках" станет интереснее и разнообразнее. Новая система функционирует на базе Робби — платформы для анализа и обработки контента. Во время её работы используются возможности искусственного интеллекта, который способен определять вирусный контент. Группы, распространяющие сомнительную информацию, будут получать штрафные баллы. Их общее количество появится в настройках сообществ.

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