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"Одноклассники" запустили интерактивную карту и 3D-обложки с заповедниками РФ

Общество » Соцсети » Одноклассники

Разработчики соцсети "Одноклассники" вместе с маркетинговым агентством "Лес" запустили интерактивную карту 10 особо охраняемых природных зон РФ. К старту проекта для пользователей в тестовом режиме стали доступны 3D-обложки с изображениями заповедников и парков. Эти картинки можно установить себе в аккаунт.

"Одноклассники" запустили интерактивную карту и 3D-обложки с заповедниками РФ

Сегодня миллионы людей со всей страны, посещающие социальную сеть, могут узнать о самых интересных природных местах, которые открыты для путешественников. Новые 3D-обложки, по словам разработчиков, погрузят пользователей в атмосферу необычных парков. Их можно установить из специальной галереи обложек в приложении ОК на Android. Вскоре иллюстрации также появятся на iOS.

Всего на карте размещены карточки 10 заповедников, национальных и природных парков с подробными сведениями о них. Здесь можно отыскать "Куршскую косу", комплексы "Вулканы Камчатки" и "Земля леопарда", а также многие другие интересные места. Для удобства пользователей на карте указаны стоимость посещения, график работы и наличие Wi-Fi.

  • В качестве дополнения "Одноклассники" создали стикерпак с редкими растениями в стиле акварельной ботанической иллюстрации.

Добавим, что "Одноклассники" регулярно создают образовательные проекты о достопримечательностях. Например, в марте 2021 года вместе с фондом "Внимание" соцсеть презентовала просветительскую площадку о разрушающихся памятниках в регионах России "Архитектурный перископ".

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История социальных сетей
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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