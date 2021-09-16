Здоровое и умное сексуальное просвещение спасает детей от попыток самоубийства

Качественное сексуальное образование может спасти подростков от попыток суицида. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом Pravda. Ru действительный член Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Борис Бим-Бад.

Ранее депутат Виталий Милонов высказался о сексуальном образовании как о попытке изнасилования, а также призвал карать за такое преступление тюремным сроком.

Эксперт не согласился с высказыванием депутата, назвав его неразумным.

"Высказывания этого депутата, о котором вы говорили, поразительно глупое, поразительно неразумное и очень вредное. Потому что качественное сексуальное образование и просвещение здесь часто спасительное, полезное. Многих детей просто спасает от попыток самоубийства, когда узнают, что их волнует, из-за чего они переживают", — сообщил Борис Бим-Бад.

По мнению эксперта, в России необходимо ввести сексуальное образование, но только если оно будет качественным.

"На самом деле довольно редко сексуальное образование бывает качественным. Но если оно здоровое и умное, то, конечно, оно необходимо", — сказано в сообщении.

В марте текущего года Минпросвещения РФ добавило в школьные учебники по обществознанию курс по изучению института семьи. Как сообщил Борис Бим-Бад, данное событие может стать предпосылкой для введения сексуального образования в России.

"Думаю, что все страхи, связанные с сексуальным просвещением преувеличены и напрасны. Оно действительно спасительно для молодёжи во множестве случаев", — резюмировал эксперт.

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