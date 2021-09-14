Школьниками-недоучками предложили заменить мигрантов

Депутат-единоросс Светлана Бессараб высказала мнение, что мигрантов можно заменить выпускниками девятых классов, которым не удаётся продолжить обучение.

Такое мнение уже обсуждается в российских СМИ. То есть, по мнению слуги народа, дети после курсов могут идти на непрестижную работу только для того, чтобы эти рабочие места не достались гостям страны.

Бессараб отдельно подчеркнула, что мигранты выполняют не самую привлекательную работу, на которую не соглашаются граждане РФ.

Ученики, по мнению депутата, таким образом получат гарантированную занятость по уборке общественных мест, благоустройству территорий или связанную со строительством. А бесплатные курсы завершат образование, и дети через несколько месяцев, как уже шутят в соцмедиа, "пойдут с энтузиазмом работать малярами-штукатурами, столярами или каменщиками".

Идея понятна, но в условиях современной России этически небезупречна — и это как минимум. Хотя стоимость работы мигрантов из-за нехватки трудовых ресурсов постоянно растёт. Власти потому и озаботились этим вопросом, поскольку в результате пандемии в стране наблюдается дефицит рабочих рук.

Например, вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что в Москве не хватает около 200 тысяч трудовых мигрантов. А всё из-за ограничений на въезд в Россию, введённых из-за пандемии, — в столице просто стало меньше рабочих.

При этом в связи с нехваткой мигрантов развилось такое странное явление, как "перекупка сотрудников друг у друга" застройщиками и работодателями. Так что при всём желании ученики эту дыру своими рабочими неопытными руками просто не закроют.

В своё время в начале пандемии президент России подписал указ, согласно которому всем иностранным гражданам было позволено находиться в стране легально. Те, кто долго находился на нелегальном положении в России, вышли "из тени" и "утрясли" свой правовой статус. Указ действовал до 15 июня 2021 года. Им воспользовались 400 тысяч человек.

Российские чиновники пытаются зарегулировать въезд трудовых мигрантов из

Азербайджана,

Армении,

Белоруссии,

Киргизии

и Казахстана.

Рабочие находят свои места

в строительстве,

благоустройстве,

такси,

торговле,

общепите,

доставке

и на транспорте.

Много мигрантов

в Москве,

Питере,

Крыму

и Сочи, где многие появляются лишь для "бешеного" заработка в сезон.

Невероятная востребованность мигрантов наблюдается и в российском АПК — в этом году потребность составляет 35 тысяч трудовых мигрантов.

К слову, идея Светланы Бессараб не нова — в феврале на съезде Ассоциации фермерских хозяйств (АККОР) первый замминистра Джамбулат Хатуов сообщил, что в 2022 году начнут активно привлекать к полевым работам даже студентов аграрных вузов. Как на забытой студенческой "картошке" времён СССР.

А пока на станции метро "Лесопарковая" в Москве появились указатели, продублированные на таджикском и узбекском языках. От этой станции ходят автобусы до миграционного центра в Сахарове.

Вот только россияне этого не поняли — в опросах, проведённых в соцмедиа о таком дублировании, первое место занял жёсткий вариант "чемодан, вокзал, домой".

Варианты "надо привыкать, таковы нормы современной жизни" и "надо дублировать на все языки" оказались далеко позади…

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