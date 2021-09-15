Милонов сравнил сексуальное просвещение с попыткой изнасилования

Сексуальное просвещение должно рассматриваться как попытка изнасилования и караться соответствующим наказанием. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

"Любые попытки завести разговоры про сексуальное просвещение должны караться, как попытка изнасилования. Любой человек, открывающий на эту тему рот, должен моментально признаваться виновным и идти в тюрьму", — заявил Милонов в эфире Общественной Службы Новостей.

В марте текущего года курс по изучению института семьи был включён в программу школьного образования. В частности, данный курс был добавлен в учебники по обществознанию.

Более того, в Минпросвещения РФ уточнили, что вопросы репродуктивного здоровья и полового воспитания школьников являются составляющими таких школьных предметов, как:

основы безопасности жизнедеятельности,

биология.

Однако с этим заявлением категорически не согласился депутат Госдумы Дмитрий Милонов.

"Я думаю, что просто так такие вещи не появляются. В Европе и США это стало нормой. Там официально объясняют про трансгендеров, извращенцев, педофилов. Уроки сексуального просвещения — это уроки подлости ненавистников наших детей", — отметил депутат.

Ранее Виталий Милонов предложил переодеть чиновников в сюртуки XIX века.

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