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О "взрыве антироссийских чувств" в Азербайджане рассказал депутат Милонов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Депутат Государственной Думы и защитник традиционных ценностей Виталий Милонов рассказал об угрозах, которые получили он и его близкие. Это произошло из-за слива персональных данных российского политика в азербайджанском Telegram-канале.

О "взрыве антироссийских чувств" в Азербайджане рассказал депутат Милонов

По словам Виталия Милонова, ему и семье направили около 50 сообщений с агрессивными требованиями извиниться за высказывания о Нагорном Карабахе. Пока депутат не писал заявление в полицию, поскольку всё это только слова. Радикальные сообщества называли его туркофобом и азербайджанофобом.

"Пока никаких действий не предпринимал, но если не прекратят, то предприму. Не потому что я их боюсь, но чтобы другим людям в России не угрожали больше. Для них, может быть, это в диковинку, но так люди у нас себя не ведут", — объяснил свою позицию Виталий Милонов журналистам РИА Новости.

В Telegram-канале призывали покарать депутата за его позицию насчёт Нагорного Карабаха. Активисты опубликовали его номер телефона и адрес проживания. Также в сообщениях Милонову люди возмущались, что он хочет депортировать их из России.

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Спецвыпуск. Милонов в Нагорном Карабахе
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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