Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил переодеть чиновников в сюртуки

Депутат государственной думы Виталий Милонов предложил ввести для госслужащих новый дресс-код. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Согласно идее Виталия Милонова, государственные служащие, включая депутатов ГД, должны сменить дорогие костюмы на форменную одежду, сообщили РЕН-ТВ. При этом в качестве нового дресс-кода депутат предложил сюртук 19 века.

"В форменном сюртуке чиновник уже не сможет позволить себе нетрезвым пойти по улице и даже закурить в общественном месте. Более того, он будет вести себя в соответствии со своим статусом", — отметил Милонов.

Кроме того, по мнению депутата, россияне будут видеть чиновника в таком одеянии из далека и смогут обращаться к нему с волнующими вопросами.

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