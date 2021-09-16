Шторку откройте: ГИБДД начала штрафовать водителей за "занавески"

Инспекторы начали активно выписывать штрафы водителям за шторки на окнах авто и каркасные сетки. Кроме того, автомобилистов заставляют снимать все "апгрейды" прямо при сотрудниках ГИБДД.

О запрете автомобильных штор и сеток говорили и раньше, но тогда водители отделывались предупреждением, в крайнем случае штрафом в 500 рублей, передаёт Autonews.

Сейчас инспекторы наказывают любителей автомобильного "декора" рублём, а в случае, если водитель проигнорировал штраф, то ГИБДД может приостановить регистрацию машины.

Согласно техрегламенту, никакие посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителю. Автомобильные шторы приравняли к тонировке. Правда, наказывают за них, только если при езде они закрыты. Если машина припаркована, проблем с инспекторами не будет.

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