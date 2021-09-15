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Специалисты вычислили, откуда данные россиян "утекают" в сеть

Общество

Так, согласно исследованию RTM Group, на первом месте по "сливу" данных стоят салоны сотовой связи. Больше всех договор о неразглашении персональных данных игнорируют сотрудники торговых точек и "делятся" информацией о клиентах в смс, сети и даже устно.

Специалисты вычислили, откуда данные россиян "утекают" в сеть

"Проанализировав судебную практику, юристы RTM Group пришли к выводу, что на сегодняшний день самыми распространёнными случаями нарушения требований NDA являются копирование работниками салонов сотовой связи", — рассказали специалисты агентству РИА Новости.

Также в топ попали работники:

  • банков
  • кредитных организаций
  • коммерческие организации
  • адвокатских фирм

По сообщению агентства, за три года в России завели больше полсотни дел по неправомерному разглашению информации.

Ранее Центробанк заявил, что планирует вносить всех претендентов на наследство в единую биометрическую базу. А в Минтрансе сообщили, что планируют внедрить биометрию в общественном транспорте. Эксперты в интервью Pravda. Ru рассказали, почему Россия не готова к такому цифровому "прорыву".

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"Утечек информации в интернете не избежать"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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