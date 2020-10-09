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Эксперт о введении биометрии в РФ: общество к такому не готово

Биометрия или система, умеющая распознавать людей по голосу, лицу и прочим физическим или поведенческим чертам, будет разрешена как способ оплаты в магазинах и заведениях питания. Данные об этом приводит газета "Известия".

Эксперт о введении биометрии в РФ: общество к такому не готово

Перефразируем Маяковского: "если власть что-то делает — значит, это кому-нибудь нужно". Насколько власти и околовластным структурам выгоден данный закон?

Комментирует Георгий Фёдоров, руководитель центра социальных и политических исследований "Аспект". Материал подготовлен специально для читателей "Правда. Ру".

 

"Общество еще не готово к таким нововведениям"

"Я, конечно, понимаю, что технический прогресс идет семимильными шагами. Я, в принципе, за технический прогресс. Но в данном конкретном случае в этом законе кроется несколько угроз.

Во-первых, данные могут попасть в руки обычным коммерсантам, через них — к каким-нибудь мошенникам.

Во-вторых, мне кажется, что это просто не будет работать. По простой причине: у нас огромное количество пенсионеров, которые даже смартфонами не пользуются", — рассказывает Фёдоров.

Эксперт отмечает: общество ещё не готово к таким нововведениям. И непонятно, к чему такая спешка.

 

"Я бы не стал сейчас говорить, что это выгодно властям"

"Возможно, банковским структурам будет выгодна такая система. Греф продвигает эту идею очень сильно, может быть, таким образом кто-то может заработать.

Но я бы не стал сейчас говорить, что это выгодно властям, что они будут использовать технологию против народа. Потому что власти и так имеют доступ к этой системе (например, в Москве она активно работает)", — отмечает эксперт.

По мнению Фёдорова, за этим нововведением стоят коммерческие интересы крупных банковских или иных групп.

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