Биометрия или система, умеющая распознавать людей по голосу, лицу и прочим физическим или поведенческим чертам, будет разрешена как способ оплаты в магазинах и заведениях питания. Данные об этом приводит газета "Известия".
Перефразируем Маяковского: "если власть что-то делает — значит, это кому-нибудь нужно". Насколько власти и околовластным структурам выгоден данный закон?
Комментирует Георгий Фёдоров, руководитель центра социальных и политических исследований "Аспект". Материал подготовлен специально для читателей "Правда. Ру".
"Я, конечно, понимаю, что технический прогресс идет семимильными шагами. Я, в принципе, за технический прогресс. Но в данном конкретном случае в этом законе кроется несколько угроз.
Во-первых, данные могут попасть в руки обычным коммерсантам, через них — к каким-нибудь мошенникам.
Во-вторых, мне кажется, что это просто не будет работать. По простой причине: у нас огромное количество пенсионеров, которые даже смартфонами не пользуются", — рассказывает Фёдоров.
Эксперт отмечает: общество ещё не готово к таким нововведениям. И непонятно, к чему такая спешка.
"Возможно, банковским структурам будет выгодна такая система. Греф продвигает эту идею очень сильно, может быть, таким образом кто-то может заработать.
Но я бы не стал сейчас говорить, что это выгодно властям, что они будут использовать технологию против народа. Потому что власти и так имеют доступ к этой системе (например, в Москве она активно работает)", — отмечает эксперт.
По мнению Фёдорова, за этим нововведением стоят коммерческие интересы крупных банковских или иных групп.
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