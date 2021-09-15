Стали известны подробности развода дочери Зюганова с зятем-коррупционером

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Общество

Накануне выборов в Госдуму лидеру КПРФ Геннадию Зюганову припомнили коррупционный скандал, в центре которого оказался его бывший зять — Сергей Никифоров.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Дочь политика Татьяна отказалась комментировать уголовное дело экс-супруга, поскольку давно с ним развелась.

"Мы разошлись много лет назад, и у меня другой муж",- сообщила дочь Зюганова Татьяна в эксклюзивном интервью.

Напомним, что в 2012 году Серей Никифоров стал фигурантом уголовного дела, мужчину поймали на получении взятки в особо крупном размере, причем не обошлось без вымогательства. Сначала Никифоров проходил по делу как организатор, но со временем имя зятя лидера КПРФ будто стерли из судебных материалов.

При этом другие фигуранты получили реальные сроки. Так, Денис Васильев, экс-начальник управления договорных отношений Департамента имущества Москвы, сел на 9 лет в колонию, также его обязали выплатить штраф в размере 495 млн рублей. Юриста консалтинговой компании Андрея Симоненко приговорили к 8 годам развлечений за решеткой, а также штрафу в 490 млн рублей. Мужчины обвинялись в вымогательстве $223 тыс., такая сумма требовалась от бизнесмена за продление аренды помещения.

В 2014 году уголовное дело Никифорова выделили в отдельное производство, а затем вовсе приостановили — как указывалось, по медицинским причинам.

Никифоров же благополучно продолжил заниматься бизнесом. Известно, что мужчина владеет фирмой "Медстандарт-МТ" и люксовыми иномарками. Как пишет "Собеседник", нет ни одного намека на то, что Никифоров тяжело болен и почти нетрудоспособен.

Как отметил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, дело Никифорова было "заморожено" намеренно, чтобы истек срок давности — 15 лет. Тогда Никифоров выйдет сухим из воды.

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Автор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
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