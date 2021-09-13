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Госдума планирует увеличить количество льготников по оплате ЖКУ

Общество

В Госдуме предложили увеличить максимальный порог затрат по оплате ЖКУ от дохода семьи. Так, с 2023 он составит 18%, а в 2025 — 15%. Сейчас "предел" по оплате коммунальных услуг составляет в среднем 22% по стране.

Госдума планирует увеличить количество льготников по оплате ЖКУ

На эти цели понадобится примерно 30 млрд рублей ежегодно, рассказал депутат Госдумы VII созыва Илья Осипов "Известиям". По оценкам комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ, с таким нововведением россияне смогут экономить совокупно около 25 млрд рублей.

Сейчас субсидии по комуслугам получают около трёх миллионов семей. Если законопроект примут, к этому числу добавится примерно миллион россиян.

Ранее Pravda.Ru писала, что специалисты Счётной палаты сравнили затраты россиян на ЖКУ с платежами в других странах. Выяснилось, что россияне платят в среднем 11,5% от зарплаты, французы и британцы — 14% в месяц. Меньше всех тратят на комуслуги жители Америки — 9%.

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За долги ЖКХ отнимут квартиру?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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