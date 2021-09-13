Госдума планирует увеличить количество льготников по оплате ЖКУ

В Госдуме предложили увеличить максимальный порог затрат по оплате ЖКУ от дохода семьи. Так, с 2023 он составит 18%, а в 2025 — 15%. Сейчас "предел" по оплате коммунальных услуг составляет в среднем 22% по стране.

На эти цели понадобится примерно 30 млрд рублей ежегодно, рассказал депутат Госдумы VII созыва Илья Осипов "Известиям". По оценкам комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ, с таким нововведением россияне смогут экономить совокупно около 25 млрд рублей.

Сейчас субсидии по комуслугам получают около трёх миллионов семей. Если законопроект примут, к этому числу добавится примерно миллион россиян.

Ранее Pravda.Ru писала, что специалисты Счётной палаты сравнили затраты россиян на ЖКУ с платежами в других странах. Выяснилось, что россияне платят в среднем 11,5% от зарплаты, французы и британцы — 14% в месяц. Меньше всех тратят на комуслуги жители Америки — 9%.

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